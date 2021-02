Stefano Cucchi, venduta la casa a Morena. La sorella: “Spese insostenibili” (Di domenica 28 febbraio 2021) Un altro capitolo della vita travagliata di Stefano Cucchi si è chiuso in questi giorni. La sua casa nella zona periferica di Morena, acquistata dai genitori, è stata venduta perché le Spese erano diventate ormai insostenibili. Lo ha spiegato la sorella Ilaria in un lungo post sul suo profilo Facebook. Il programma di riabilitazione consigliato dal CEIS comprendeva una casa autonoma per Stefano, per cercare di ritrovare autonomia e responsabilizzare il ragazzo (tossicodipendente), ucciso nel 2009 per colpa delle violenze ricevute in carcere da parte di due ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (condannati solo nel 2019 dopo lunghi processi). Il post di Ilaria Cucchi Attraverso le parole ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Un altro capitolo della vita travagliata disi è chiuso in questi giorni. La suanella zona periferica di, acquistata dai genitori, è stataperché leerano diventate ormai. Lo ha spiegato laIlaria in un lungo post sul suo profilo Facebook. Il programma di riabilitazione consigliato dal CEIS comprendeva unaautonoma per, per cercare di ritrovare autonomia e responsabilizzare il ragazzo (tossicodipendente), ucciso nel 2009 per colpa delle violenze ricevute in carcere da parte di due ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (condannati solo nel 2019 dopo lunghi processi). Il post di IlariaAttraverso le parole ...

