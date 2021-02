Srebrenica | le ferite aperte Nuova beffa

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora? Qualcuno potrebbe porre la domanda, convinto che l’eccidio sia ormai consegnato alla storia quando non addirittura all’oblio. La città bosniaca nel luglio 1995 per alcuni giorni fu teatro del più grave genocidio in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale: furono uccisi 8.372 civili. Eppure l’area era stata dichiarata «zona protetta» dall’Onu e per garantirne lo status fu schierato nei pressi diun battaglione di canadesi prima e poi di 800 caschi blu olandesi, comandati dal colonnello Ton Karremans.