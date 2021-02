Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 28 febbraio (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi domenica 28 febbraio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli Sport Invernali. I Mondiali di sci nordico a Oberstdorf regalano le team sprint per quanto riguarda lo sci di fondo, la gara a squadre miste di salto con gli sci e la gundersen a squadre per la combinata nordica. Da non perdere il superG femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Bansko. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, Tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli Sport Invernali in programma oggi domenica 28 febbraio. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per quanto riguarda lo sci alpino, lo sci di fondo, il salto con gli sci ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)domenica 28ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. I Mondiali di sci nordico a Oberstdorf regalano le team sprint per quanto riguarda lo sci di fondo, la gara a squadre miste di salto con gli sci e la gundersen a squadre per la combinata nordica. Da non perdere il superG femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Bansko. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmadomenica 28. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OAper quanto riguarda lo sci alpino, lo sci di fondo, il salto con gli sci ...

