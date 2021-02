Sport e politica, il botta e risposta tra Ibrahimovic e LeBron James (Di domenica 28 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic e LeBron James, fuoriclasse di Milan e Los Angeles Lakers, protagonisti di uno scontro verbale. Tema? Il rapporto tra politica e Sport Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021) Zlatan, fuoriclasse di Milan e Los Angeles Lakers, protagonisti di uno scontro verbale. Tema? Il rapporto traPianeta Milan.

PianetaMilan : Sport e politica, il botta e risposta tra @Ibra_official e @KingJames - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MauroMentore : @RobVicaretti E pensare che c'è un calciatore molto famoso che ha detto di non mischiare sport e politica. Bravo Pep. E bravo LeBron. - formulemma : RT @fastricciardo: Ma io non ci posso credere che ho letto un commento che visto che la formula 1 è uno sport in cui girano i soldi è okay… - formulemma : E anche basta con la scusa “dividiamo lo sport dalla politica” perché mi pare di essere tornata alle superiori quan… - aSalerno_it : #salerno Politica, sport e visioni sociali: quando in mezzo c'è l'Atlantico -