Sospesa C'è Posta per Te, la decisione di Mediaset (Di domenica 28 febbraio 2021) Settimana dopo settimana si conferma il successo di Maria De Filippi e del suo C'è Posta per te: più di sei milioni di telespettatori con oltre il 30% di share e picchi (quelli veri) da far impallidire qualsivoglia programma Mediaset e Rai. La settimana di Sanremo fa paura a qualsiasi rete ed ecco che durante quel periodo in cui il pubblico ha la televisione sintonizzata solo su Rai1 per vedere la prestigiosa kermesse. Anche un programma fortissimo, da più di sei milioni di telespettatori, con oltre il 30% di share, come C'è Posta per te di Maria De Filippi si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo. Quindi salta la puntata di C'è Posta per te del 6 marzo e al suo posto andrà in onda il film Non si ruba a casa dei ladri. Cosa succederà sabato 6 marzo? Andrà in onda ovviamente l'ultima ...

