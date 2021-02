"Sono solo dei poveracci". Terremoto-Al Bano: la rabbia e quell'appello pazzesco a Romina Power (Di domenica 28 febbraio 2021) “Mettiamoci seduti e facciamo pace”: Al Bano Carrisi vuole riunire la sua famiglia (allargata). Vuole tornare a sorridere con la sua ex moglie e con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso (insieme hanno avuto due splendidi figli). E ospite di Mara Venier, a Domenica In, torna a parlare della sua compagna Loredana Lecciso e dell'ex moglie (Romina Power). “La separazione con Romina è stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mi Sono rifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta. Ognuno ha un sogno, il mio è che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) “Mettiamoci seduti e facciamo pace”: AlCarrisi vuole riunire la sua famiglia (allargata). Vuole tornare a sorridere con la sua ex moglie e con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso (insieme hanno avuto due splendidi figli). E ospite di Mara Venier, a Domenica In, torna a parlare della sua compagna Loredana Lecciso e dell'ex moglie (). “La separazione conè stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mirifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta. Ognuno ha un sogno, il mio è chee Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono solo Catania: è X Factor I tempi sono maturi per il gol. Che arriva, ma è della Vibonese. Lo segna Plescia andando via sulla ... Dall'altra parte Confente fa da spettatore, correndo un rischio solo a causa di un mezzo pasticcio ...

Euro 2022 femminile: l'Italia dell'immensa Girelli e le nazionali già qualificate ...PER L'EURO2022 - Dodici le squadre già qualificate per gli Women's EURO22 su 48 che si sono ... entrambe qualificate dominando i propri gironi, portandosi a casa solo vittorie. Nel corso degli anni il ...

Panchina Napoli, Italiano: "Sono solo chiacchiere, anche se..." GonfiaLaRete Aria più pulita nel centro della Spezia: “Tutto merito del lockdown” La Spezia – «Nessuna azione è stata fatta per migliorare quello che forse è migliorato da solo. Non lo so, la nostra vita è cambiata, a causa dell'emergenza sanitaria. Il lato positivo del cambiamento ...

Vaccini, arrivato un terzo delle dosi previste. L’Italia al palo scommette sul siero J&J Immunizzato il 2,3 per cento della popolazione. L’Iss: "Crollo dei contagi tra gli over 80". Ecco cosa ci dobbiamo aspettare ...

