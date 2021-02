Sondaggi politici elettorali oggi 28 febbraio 2021 | “effetto Draghi” sui partiti | Fratelli d’Italia continua a crescere

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA PRIMO PARTITO E LEADER CENTRODESTRA - francescaterenz : @StefanoFeltri @matteorenzi @OttoemezzoTW L’accanimento verso particolari avversari politici tentandodi distruggerl… - PettazziLino : RT @LegaSalvini: SONDAGGI POLITICI: LEGA PRIMO PARTITO E LEADER CENTRODESTRA - banzaisolaro : RT @Noiconsalvini: SONDAGGI POLITICI: LEGA PRIMO PARTITO E LEADER CENTRODESTRA - Dionisio_lysios : RT @Noiconsalvini: SONDAGGI POLITICI: LEGA PRIMO PARTITO E LEADER CENTRODESTRA -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

...effetti della nascita del governo Draghi c'è senz'altro il terremoto negli schieramenti. ... Stando aipiù attendibili, dopo il tonfo di Giuseppi, sia i dem che i grillini sono scesi di ...E' la Lega il primo partito in Italia, e il primo nel centrodestra, con il 24,5 (più 0,6) seguito, per quel che riguarda la coalizione, da FdI (17,3, meno 0,8), FI (7,2), altri di Cdx (1,3, più 0,3). ...Cronaca 28 Febbraio 2021 Forza Italia: “Livorno città non sicura!” Livorno, 27 febbraio 2021. Sicurezza a Livorno, intervengono Elisa Amato, Coordinatore comunale Livorno – ...Lo rivela un sondaggio di Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale del centrosinistra è al 47,1 Il totale del centrodestra raggiunge il 50,3. Per il centrosinis ...