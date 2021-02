Sofia Coppola: “Non riesco a vedere film privi di personaggi femminili” (Di domenica 28 febbraio 2021) La sceneggiatrice e regista Sofia Coppola ha parlato di una caratteristica particolare che devono avere i film affinché lei li guardi. La sceneggiatrice e regista Sofia Coppola ha parlato di una caratteristica particolare che devono avere i film affinché lei li guardi. Ha menzionato questo dettaglio durante una conversazione con la collega Emerald Fennell, moderata da Screen International. Parlando della sua recente collaborazione con Carey Mulligan, Fennell ha commentato che tornerebbe subito a lavorare con l'attrice inglese, aggiungendo poi: "Però in quello che sto scrivendo adesso non penso che ci sia qualcosa per lei, perché non ci sono donne..." A questo punto Sofia Coppola è intervenuta con "Non ci sono donne?", spingendo la collega a chiarire: ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) La sceneggiatrice e registaha parlato di una caratteristica particolare che devono avere iaffinché lei li guardi. La sceneggiatrice e registaha parlato di una caratteristica particolare che devono avere iaffinché lei li guardi. Ha menzionato questo dettaglio durante una conversazione con la collega Emerald Fennell, moderata da Screen International. Parlando della sua recente collaborazione con Carey Mulligan, Fennell ha commentato che tornerebbe subito a lavorare con l'attrice inglese, aggiungendo poi: "Però in quello che sto scrivendo adesso non penso che ci sia qualcosa per lei, perché non ci sono donne..." A questo puntoè intervenuta con "Non ci sono donne?", spingendo la collega a chiarire: ...

