Si torna in zona arancione | in piazza si scatena il caos – VIDEO

repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - comune_news : La Basilicata torna in zona rossa e il comune di Castelluccio Inferiore ricorda alla cittadinanza le regole da segu… - InfCastellucci1 : La Basilicata torna in zona rossa e il comune di Castelluccio Inferiore ricorda alla cittadinanza le regole da segu… - fabry_il_bomber : @truzzu @SkyTG24 E in due settimane torniamo in zona gialla o arancione tra variante inglese, comportamenti scorret… - scultiespeast : RT @arianagrimmie: Le foto della darsena ieri sono agghiaccianti, siete proprio ottusi. La Sardegna torna alla normalità perché le regole s… -

Ultime Notizie dalla rete : torna zona

Orizzonte Scuola

... finalmente la parola passa ai campi perché per i risultati di Serie C sia giocare! (... incassandone ben 18; un crollo verticale che ha lasciato la squadra a ridosso dellaplayout, ..."Da lunedì la Liguriaingialla! Ora impegniamoci tutti per consolidare i risultati ottenuti e migliorare ancora, forza!", scriveva ieri fu Facebook il Governatore. Nel pomeriggio di ieri, ...Cambiano i colori per alcune Regioni italiane mentre in Veneto, che è stato confermato in zona gialla, la popolazione continua a beneficiare di varie aperture come la possibilità di poter superare i c ...Coronavirus, Fioravanti: “Ad Ascoli situazione sotto controllo ma negli ultimi giorni aumentati casi positivi” - picenotime.it - IT ...