Sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, nonostante lui sia contrario (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli embrioni creati e crioconservati da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati dalla donna anche contro la volontà dell'ex partner. È quanto stabilito dal Tribunale di S.Maria Capua a Vetere. Una sentenza che decide, per la prima volta in Italia, in favore della donna, dicendo sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, anche se lui è contrario. Impianto embrionale-Photo credits: WiredÈ la storia di una donna che, nonostante la fine del suo matrimonio, non voleva rinunciare al sogno di diventare madre. La coppia aveva fatto ricorso alla Procreazione medicalmente assistita durante il matrimonio. Dopo un primo tentativo fallito, alcuni embrioni erano stati congelati, per un futuro tentativo. Decide così si rivolgersi al Tribunale di ...

