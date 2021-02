Sfrattata a 93 anni | il dramma di Graziella | Voglio morire qui Robe che solo in Italia | Striscia | un servizio-choc | Guarda

(Di domenica 28 febbraio 2021) In soccorso di un'anziana signora che rischia di perdere la casa. Questa la missione dila Notizia per sventare uno di quei casi che si vedono soltanto in. Di che si tratta? Presto detto:, un'anziana signora di 93, è stata raggiunta da un'ingiunzione di sfratto. E ora rischia di perdere la casa. Della vicenda si è occupata l'inviata Chiara Squaglia e ilè stato proposto nell'edizione del tg satirico di Canale 5 trasmessa sabato 27 febbraio. Siamo a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. "Una missione speciale che richiede l'intervento di Chiara Super Squaglia in difesa dei più deboli", in questo caso la già citata, nonnina 93. La quale spiega: colpita da uno sfratto anche se "ho sempre pagato regolarmente. ...

stafe76 : Una donna di 97 anni di un quartiere intorno a Barcellona viene sfrattata PER SBAGLIO dall'appartamento dove viveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfrattata anni

Liberoquotidiano.it

... alla nostra immersione, proprio lì vicino fino ad un paio diaddietro vi era anche una piccola colonia di cavallucci marini, di cui uno di un bel giallo canarino, che fusenza ...Per dirtene una, dopoin cui ho usato il bellissimo studio di Live Non è la D'Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un'altra trasmissione e mi ...Protesta dei proprietari di case: "Non pagano l’affitto da mesi e non possiamo sfrattarli. Stop all’Imu per gli immobili occupati" ...(di Anna Ammanniti) AstraZeneca è il terzo vaccino arrivato in Italia, dopo Pfizer BioNTech e Moderna. Autorizzato da Ema e da Aifa, è indicato per le persone a ...