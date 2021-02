Serie D, bufera in Folgore Caratese-Bra. Frase razzista pronunciata dall’arbitro (Di domenica 28 febbraio 2021) A Carate Brianza non è stata una domenica facile per l’arbitro Di Loreto della sezione di Terni, uscito scortato dai carabinieri. Il suo arbitraggio è finito sul banco degli imputati, ha dato 2 rigori al Bra ed espulso un calciatore della Folgore Caratese sull’1-1, gara poi finita 1-4, a tal proposito la Caratese ha già diramato un durissimo comunicato stampa. Ma, come riporta TuttoSerieD.com, a scatenare l’ira dei dirigenti è stata una Frase razzista dell’arbitro. Quando la gara era sull’1-1 con un rigore a favore del Bra, causato da un fallo commesso dal classe 2000 Ngom, l’arbitro avrebbe detto: “il vostro negro ha commesso fallo prendetevela con lui non con me”. Di Loreto ha preteso i carabinieri per uscire dallo stadio e la società brianzola si dice indignata per tale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) A Carate Brianza non è stata una domenica facile per l’arbitro Di Loreto della sezione di Terni, uscito scortato dai carabinieri. Il suo arbitraggio è finito sul banco degli imputati, ha dato 2 rigori al Bra ed espulso un calciatore dellasull’1-1, gara poi finita 1-4, a tal proposito laha già diramato un durissimo comunicato stampa. Ma, come riporta TuttoD.com, a scatenare l’ira dei dirigenti è stata unadell’arbitro. Quando la gara era sull’1-1 con un rigore a favore del Bra, causato da un fallo commesso dal classe 2000 Ngom, l’arbitro avrebbe detto: “il vostro negro ha commesso fallo prendetevela con lui non con me”. Di Loreto ha preteso i carabinieri per uscire dallo stadio e la società brianzola si dice indignata per tale ...

