Serie C, Renate raggiunto nel recupero. Il Livorno cade con la Pergolettese. I risultati del pomeriggio (Di domenica 28 febbraio 2021) Erano cinque i match di Serie C delle 15.00. Il Renate viene raggiunto dal Piacenza in pieno recupero e non sfrutta al 100% lo stop del Como. Pareggiano anche Vibonese-Catania, Fano-Ravenna e Triestina-Arezzo. Sorride la Pergolettese che batte di misura il Livorno grazie alla firma di Filippo Scardina. Ecco i risultati: Renate-Piacenza 1-1 Vibonese-Catania 1-1 Pergolettese-Livorno 1-0 Fano-Ravenna 1-1 Triestina-Arezzo 2-2

