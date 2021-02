Serie C, Lecco-Juventus U23: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Gara da playoff allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi. In campo, infatti, si affrontano due compagini che puntano con assoluta decisione al mini torneo che si svilupperà dopo la fine della regular season. Il Lecco di mister D’Agostino incontra la Juventus U23 di Zauli in un match aperto ad ogni tipo di pronostico. I padroni di casa sono in un periodo di forma smagliante: nelle ultime cinque partite di campionato, infatti, hanno incassato la bellezza di undici punti sui quindi a disposizione grazie a tre vittorie e due pareggi. Gli ospiti blasonati, seconda squadra del club campione d’Italia, sono leggermente in difficoltà: nelle ultime cinque partite del Gruppo A della Serie C hanno racimolato sette punti mettendo a referto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un cammino, questo dell’ultimo periodo, altalenante che sarà messo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Gara da playoff allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi. In campo, infatti, si affrontano due compagini che puntano con assoluta decisione al mini torneo che si svilupperà dopo la fine della regular season. Ildi mister D’Agostino incontra laU23 di Zauli in un match aperto ad ogni tipo di pronostico. I padroni di casa sono in un periodo di forma smagliante: nelle ultime cinque partite di campionato, infatti, hanno incassato la bellezza di undici punti sui quindi a disposizione grazie a tre vittorie e due pareggi. Gli ospiti blasonati, seconda squadra del club campione d’Italia, sono leggermente in difficoltà: nelle ultime cinque partite del Gruppo A dellaC hanno racimolato sette punti mettendo a referto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un cammino, questo dell’ultimo periodo, altalenante che sarà messo a ...

GazzettinoL : Serie C 27a giornata Gir A 0-0 Pistoiese-Albinoleffe 0-0 Novara-Pro Sesto 1-2 Giana Erminio-ProVercelli 1-1… - junews24com : D'Agostino: «Juventus U23? Dovrebbero essere primi con quelle cifre» - - junews24com : Lecco Juventus U23 streaming LIVE e diretta TV: come seguirla - - junews24com : Orario Lecco-Juventus U23: quando si gioca il match - - junews24com : Zauli: «Sfida con il Lecco per la zona playoff. Per noi uno step di crescita» - -