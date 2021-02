Serie C, 27° giornata: risultati partite delle 15:00 (Di domenica 28 febbraio 2021) Le partite delle 15:00, valevoli per la 27° giornata di campionato in Serie C, sono terminate da poco. Questi i risultati. GIRONE A Lecco – Juventus U23 4-0 (12:30) Pergolettese – Livorno 1-0Renate – Piacenza 1-1 GIRONE B Carpi – Fermana 0-0 (12:30)Alma Juventus Fano – Ravenna 1-1Triestina – Arezzo 2-2 GIRONE C Vibonese – Catania 1-1 ARTICOLO PRECEDENTE Serie C AUTORE: Nicola Patrissi L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Le15:00, valevoli per la 27°di campionato inC, sono terminate da poco. Questi i. GIRONE A Lecco – Juventus U23 4-0 (12:30) Pergolettese – Livorno 1-0Renate – Piacenza 1-1 GIRONE B Carpi – Fermana 0-0 (12:30)Alma Juventus Fano – Ravenna 1-1Triestina – Arezzo 2-2 GIRONE C Vibonese – Catania 1-1 ARTICOLO PRECEDENTEC AUTORE: Nicola Patrissi L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

repubblica : 'Noi', Lino Guanciale e Aurora Ruffino interpretano la versione italiana di 'This is us': Prodotto da Cattleya e Ra… - Gazzetta_it : #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - SkySport : Juventus, Paratici: 'Infortunio Dybala? Da Innsbruck responso abbastanza positivo' - Michy_92 : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi da casa allo spogliatoio del #Monza nell'intervallo: 'Tirate di più!' - sportli26181512 : Carpi-Fermana di Serie C da record: 4 rigori sbagliati!: La partita del Cabassi, valida per la 27^ giornata del gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 27° Diretta/ Inter Genoa (risultato 2 - 0) video streaming tv: Darmian firma il raddoppio! Il Genoa invece non vince a Milano dal lontanissimo 27 marzo del 1994, una gara terminata 1 - 3. ... e sarà naturalmente una delle partite più attese della ventiquattresima giornata di Serie A . La ...

Triestina - Arezzo 2 - 2: dove vedere la diretta live e risultato La partita Triestina - Arezzo di Domenica 28 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Girone B di Serie C TRIESTE - Domenica 28 febbraio 2021 Arezzo farà visita a Triestina per la 27° giornata del Girone B di Serie C. Ricordiamo che l'ultimo match tra le due compagini, ...

Il Genoa invece non vince a Milano dal lontanissimomarzo del 1994, una gara terminata 1 - 3. ... e sarà naturalmente una delle partite più attese della ventiquattresima giornata diA . La ...La partita Triestina - Arezzo di Domenica 28 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la° giornata di Girone B diC TRIESTE - Domenica 28 febbraio 2021 Arezzo farà visita a Triestina per la° giornata del Girone B diC. Ricordiamo che l'ultimo match tra le due compagini, ...