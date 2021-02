Serie A | Udinese-Fiorentina | le formazioni ufficiali del match

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alle ore 15.00 la sfida travalida per la 24a giornata diA.Ledel(3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, De Maio. All. Gotti: (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.A disposizione: Terracciano, Rosati, Valero, Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Igor. All. Prandelli

CLASSIFICA Serie A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus, Atalanta** 46; Roma 44; Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo*, Verona** 35; Sampdoria** 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina