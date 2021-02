Serie A, svolta in TV: Orsato ospite di “Novantesimo Minuto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera Daniele Orsato sarà ospite della trasmissione “Novantesimo Minuto”. Una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Questa sera Daniele Orsato sarà ospite della trasmissione “Novantesimo Minuto”. E’ la prima volta in cui un direttore di gara è ospite di una trasmissione sportiva nel pieno di un weekend di Serie A. Secondo Repubblica si tratterebbe di una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange. Un primo passo molto significativo, che porterà nel tempo a una vera e propria rivoluzione. Il progetto più a lungo termine permetterà agli arbitri di spiegare alla fine del turno di campionato scelte ed eventualmente errori, in un’ottica di trasparenza non solo con le squadre, ma ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera Danielesaràdella trasmissione “”. Una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Questa sera Danielesaràdella trasmissione “”. E’ la prima volta in cui un direttore di gara èdi una trasmissione sportiva nel pieno di un weekend diA. Secondo Repubblica si tratterebbe di una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange. Un primo passo molto significativo, che porterà nel tempo a una vera e propria rivoluzione. Il progetto più a lungo termine permetterà agli arbitri di spiegare alla fine del turno di campionato scelte ed eventualmente errori, in un’ottica di trasparenza non solo con le squadre, ma ...

