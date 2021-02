Serie A, Roma-Milan: Borja Mayoral dal 1?, panchina per El Shaarawy. Le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) E' tutto pronto per Roma-Milan.Si chiude con il big match tra Roma e Milan, la 24^ giornata di Serie A. Pioli con Tomori al posto di Romagnoli, Rebic vince il ballottaggio con Leao. Torna Cristante in difesa, Borja Mayoral ancora in campo dal 1'.Di seguito, le formazioni ufficiali:Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. FonsecaMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) E' tutto pronto per.Si chiude con il big match tra, la 24^ giornata diA. Pioli con Tomori al posto dignoli, Rebic vince il ballottaggio con Leao. Torna Cristante in difesa,ancora in campo dal 1'.Di seguito, le(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B.. All. Fonseca(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Las_nawraca : @ZIOMAX68ASR Ultrasi Roma? Da adolescente, amavo Buffon. Il miglior portier ????Una volta mi ha fatto un autografo co… - ecodelchisone : Volley serie A2 donne, grande Pinerolo: Roma s'inchina al tie break - TuttoMercatoWeb : Tra poco Roma-Milan: è la prima volta per Romagnoli in panchina in questa stagione - calciomercatoit : Roma-Milan LIVE! Cronaca in DIRETTA Serie A [NO Streaming] - Mediagol : #SerieA, #Roma-#Milan: Borja Mayoral dal 1', panchina per El Shaarawy. Le formazioni ufficiali -