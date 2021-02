Serie A, Napoli-Benevento 0-0 (LIVE). Vincono Inter, Atalanta, Cagliari e Udinese (Di domenica 28 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. L’Inter in casa contro il Genoa. Roma-Milan il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. Giornata aperta dalla vittoria dell’Atalanta per 2-0 sul campo dell’Udinese. Serie A, i risultati di domenica 28 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 28 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sampdoria-Atalanta 0-2Crotone-Cagliari 0-2Inter-Genoa 3-0Udinese-Fiorentina 1-0Napoli-Benevento 0-0Roma-Milan (ore 20.45) Pallone Serie ASerie A, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. L’in casa contro il Genoa. Roma-Milan il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 28 febbraio. Giornata aperta dalla vittoria dell’per 2-0 sul campo dell’A, i risultati di domenica 28 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 28 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sampdoria-0-2Crotone-0-2-Genoa 3-0-Fiorentina 1-00-0Roma-Milan (ore 20.45) PalloneA, ...

SkySport : Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45: domani l'ufficialità - SkySport : Napoli-Benevento LIVE: sciolto un dubbio dell'ultimo secondo per Inzaghi - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Benevento 0-0 in diretta su - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie D, Fidelis Andria-Sorrento 2-0: out Somma: Serie D, Fidelis Andri… - Mediagol : #Napoli-#Benevento, LIVE #SerieA 28/02/2021: segui la diretta -