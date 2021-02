Serie A | il Milan batte la Roma Vincono Inter | Napoli e Atalanta

(Di domenica 28 febbraio 2021)A, i risultati di domenica 28 febbraio. Ilvince in casa della. BeneA, i risultati di domenica 28 febbraio. Giornata aperta dalla vittoria dell’per 2-0 sul campo della Sampdoria. Nelle sfide delle 15 vittorie fondamentali in chiave salvezza di Cagliari a Crotone e Udinese contro la Fiorentina. Bene l’contro il Genoa. Ilsi aggiudica il derby contro il Benevento, ilvince sul campo dellaA, i risultati di domenica 28 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 28 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di ...

SkySport : ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - SkySport : Roma-Milan ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Milan - Ibra, si può dare di più. Il riscatto di Tomori più un dovere che un diritto - savager777 : RT @SkySport: ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? -

ROMA - Roma ko in casa con il. Rossoneri in vantaggio con Kessie su calcio di rigore, pari giallorosso di Veretout e gol partita di Rebic ...Per Guida non ci sono stati dubbi: fallo di MKhitaryan (poi ammonito per proteste) e calcio di punizione per il. Tutta la Roma ha circondato l'arbitro per protestare e invocare il calcio di ...I rossoneri portano a casa i tre punti. Al termine dei 90 minuti di gioco la sfida fra Roma e Milan si è conclusa sul risultato di 1-2. La squadra di Pioli si è imposta grazie alle reti di Kessié ...96' Finita! Il Milan espugna l'Olimpico: 2-1 per i rossoneri. 94' Ammonizione anche per Castillejo. 93' Roma pericolosa prima con Pedro e poi con Mkhitaryan, che ...