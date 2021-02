Serie A, c’è Inter-Genoa: le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa, match della 24a giornata della Serie A Si avvicina il momento del fischio di inizio di Inter-Genoa, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/2021. Match di andata conclusosi sullo 0-2. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Davide Ballardini, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Genoa, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi, match della 24a giornata dellaA Si avvicina il momento del fischio di inizio di, match valido per la ventiquattresima giornata dellaA 2020/2021. Match di andata conclusosi sullo 0-2. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Davide Ballardini, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 ...

SkySport : Juric dopo Verona-Juventus: 'C'è rammarico, persa l'occasione di battere una grande' - ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - ZZiliani : Ora, va bene tutto: ma due giovani difensori italiani meno peggio, in serie B o in serie C, è così difficile trovar… - _intermagazine : Serie A, c’è Inter-Genoa: le formazioni ufficiali - c_prelemi : RT @maledettissima: Dopo il successo del grande fratello,i protagonisti di questa edizione dovranno liberare i loro fandom dalle grinfie di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Schwazer assolto: «Non fu doping, è stato incastrato» Corriere della Sera