Sequestrate e violentate | l' orrore a 13 anni

Treviso, due ragazzine prigioniere per una notte nella casa di un conoscente. Il racconto ai genitori e le denunce: arrestato un operaioTREVISO - Arrestato un 45enne che aveva sequestrato e violentato due 13enni per una notte intera . Il fatto è del novembre 2020, l'uomo era riuscito a far entrare le ragazzine nel garage di casa sua, ...Violenza sessuale su due ragazzine 13enni e sequestro di persona: sono le pesanti accuse che hanno portato all'arresto nel trevigiano di un operaio di 45 anni. Le due ...Per l’operaio trevigiano, accusato di violenza sessuale, è scattata la custodia cautelare. Le accuse sono emerse dalle analisi su pc e indumenti ...