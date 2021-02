Senna | Totti | Baggio e la Juventus | lo sport è protagonista delle serie tv

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) Raccontare il dietro delle quinte della squadra più vincente d’Italia è la nuova affascinante sfida della docu-serie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus. Nell’anno della rivoluzione soft di Andrea Pirlo – dopo nove stagioni di dittatura e di scudetti messi in fila uno dopo l’altro fino ad arrivare ai 36 attuali – le telecamere seguiranno l’intero campionato 2020-21 per consegnare agli spettatori la vita quotidiana dei campioni bianconeri, da Cristiano Ronaldo a Leo Bonucci, da Paulo Dybala a Gigi Buffon.