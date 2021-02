Se il Festival di Sanremo celebra sempre più la morte della musica (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Un altro anno è arrivato e anche questo marzo vedrà andare in onda il Festival di Sanremo. La rassegna si è piegata al politicamente corretto già da qualche anno. Come dimenticarsi, ad esempio, degli artisti saliti sul palco dell’Ariston nell’edizione 2016 con le fascette arcobaleno? Oppure come dimenticarsi quando l’anno scorso Achille Lauro ha interpretato la parte femminile in “Gli Uomini Non Cambiano”? La realtà dei fatti che è anche il mondo musicale sta seguendo la corsa a capofitto nel politicamente corretto e Lgbt. Il Festival di Sanremo si è accodato a questa onda già da tempo. Forse ancor prima che fosse “di moda”. L’abuso dell’autotune Fare musica ed essere intonati vuol dire saper cogliere e riprodurre con la voce un testo sulle stesse note (e/o accordi) ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Un altro anno è arrivato e anche questo marzo vedrà andare in onda ildi. La rassegna si è piegata al politicamente corretto già da qualche anno. Come dimenticarsi, ad esempio, degli artisti saliti sul palco dell’Ariston nell’edizione 2016 con le fascette arcobaleno? Oppure come dimenticarsi quando l’anno scorso Achille Lauro ha interpretato la parte femminile in “Gli Uomini Non Cambiano”? La realtà dei fatti che è anche il mondole sta seguendo la corsa a capofitto nel politicamente corretto e Lgbt. Ildisi è accodato a questa onda già da tempo. Forse ancor prima che fosse “di moda”. L’abuso dell’autotune Fareed essere intonati vuol dire saper cogliere e riprodurre con la voce un testo sulle stesse note (e/o accordi) ...

