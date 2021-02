Scuole chiuse nelle zone rosse. Dad con incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Da domani stop alle lezioni in Abruzzo, Campania e Basilicata (Di domenica 28 febbraio 2021) In zona rossa le Scuole di ogni ordine e grado dovranno essere chiuse. È questa l’indicazione fornita al Governo dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione nella quale ha analizzato le richieste dell’esecutivo. Gli esperti hanno anche valutato che gli studenti dovranno essere in Dad nel caso l’incidenza sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Le Scuole rimarranno chiuse in tutto l’Abruzzo da lunedì con didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori, ad eccezione degli asili. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata in serata dal governatore Marco Marsilio. All’origine del provvedimento c’è, tra l’altro, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) In zona rossa lediordine e grado dovranno essere. È questa l’indicazione fornita al Governo dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione nella quale ha analizzato le richieste dell’esecutivo. Gli esperti hanno anche valutato che gli studenti dovranno essere in Dad nel caso l’siaa 250. Lerimarrannoin tutto l’da lunedì con didattica a distanza obbligatoria delementarisuperiori, ad eccezione degli asili. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata in serata dal governatore Marco Marsilio. All’origine del provvedimento c’è, tra l’altro, la ...

Covid: in Campania scuole chiuse dal 1 al 14 marzo Pubblicata l'ordinanza del presidente della Regione De Luca #ANSA - SkyTG24 : Covid Abruzzo, ordinanza del presidente Marsilio: scuole chiuse in tutta la regione - repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell…