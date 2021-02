Scuola, da domani oltre 3 milioni di studenti in Dad. La situazione regione per regione (Di domenica 28 febbraio 2021) Un alunno su tre rimarrà a casa e seguirà le lezioni in didattica a distanza. La stima è del sito specializzato TuttoScuola, che ha fatto i calcoli considerando quali sono le zone rosse e le altre fasce di colore da Nord a Sud del Paese Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 febbraio 2021) Un alunno su tre rimarrà a casa e seguirà le lezioni in didattica a distanza. La stima è del sito specializzato Tutto, che ha fatto i calcoli considerando quali sono le zone rosse e le altre fasce di colore da Nord a Sud del Paese

iminlovewithaot : vi pare normale che abbiamo 3 in classe con sintomi e 1 positivo e domani vogliono comunque farci andare a scuola? che storia è mai questa - TelevideoRai101 : Da domani 1 alunno su 3 non va a scuola - SkyTG24 : Scuola, da domani oltre 3 milioni di studenti in Dad. La situazione regione per regione - pantanac : RT @proftv2000: #Amore e #libertà cosa sono? Scopriamo il significato più profondo di queste parole così importanti a #BuongiornoProfessore… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Da domani partono i test Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese nelle quinte superiori per i ragazzi che faranno gli e… -