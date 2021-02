Sci, Federica Brignone da urlo: vince il SuperG davanti alla Gut e alla Suter (Di domenica 28 febbraio 2021) Federica Brignone riscatta le delusioni dei Mondiali di Cortina andando a vincere il SuperG di Val di Fassa. L'atleta italiana conquista il successo numero 16 in Coppa del mondo ed eguaglia Deborah Compagnoni. Sul podio anche le svizzere Lara Gut-Behrami, che conquista la coppa di specialità, e Corinne Suter.Tra le prime sei anche Curtoni, Marsaglia e Bassino. Brutte cadute per la norvegese Lie e per l'austriaca Schneeberger, trasportate in ospedale in elicottero.caption id="attachment 1100999" align="alignnone" width="505" Federica Brignone (Twitter Brignone)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021)riscatta le delusioni dei Mondiali di Cortina andando are ildi Val di Fassa. L'atleta italiana conquista il successo numero 16 in Coppa del mondo ed eguaglia Deborah Compagnoni. Sul podio anche le svizzere Lara Gut-Behrami, che conquista la coppa di specialità, e Corinne.Tra le prime sei anche Curtoni, Marsaglia e Bassino. Brutte cadute per la norvegese Lie e per l'austriaca Schneeberger, trasportate in ospedale in elicottero.caption id="attachment 1100999" align="alignnone" width="505"(Twitter)/caption ITA Sport Press.

