Sci di fondo, Mondiale dell’Italia finito con 7 giorni di anticipo. Pochezza, immobilismo e rassegnazione (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla vigilia dei Mondiali di sci nordico ad Oberstdorf (Germania) l’Italia partiva con ambizioni di medaglia ridotte al lumicino. Il nostro Francesco Paone aveva giustamente scritto “una speranza… e mezza“, riferendosi alla team sprint in tecnica libera come carta principale, mentre la sprint individuale in tecnica classica andava annoverata maggiormente nella categoria dei ‘sogni’. Archiviata senza squilli la team sprint odierna, possiamo definire il Mondiale dell’Italia terminato con ben sette giorni di anticipo, almeno per quanto riguarda le occasioni di comparire nel medagliere (salvo gradite ed inattese sorprese nei prossimi giorni). Le possibilità di salire sul podio si sono di fatto azzerate: né combinata nordica né salto con gli sci vantavano chissà quali velleità, mentre lo sci di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla vigilia dei Mondiali di sci nordico ad Oberstdorf (Germania) l’Italia partiva con ambizioni di medaglia ridotte al lumicino. Il nostro Francesco Paone aveva giustamente scritto “una speranza… e mezza“, riferendosi alla team sprint in tecnica libera come carta principale, mentre la sprint individuale in tecnica classica andava annoverata maggiormente nella categoria dei ‘sogni’. Archiviata senza squilli la team sprint odierna, possiamo definire ilterminato con ben settedi, almeno per quanto riguarda le occasioni di comparire nel medagliere (salvo gradite ed inattese sorprese nei prossimi). Le possibilità di salire sul podio si sono di fatto azzerate: né combinata nordica né salto con gli sci vantavano chissà quali velleità, mentre lo sci di ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - Skitime_it : La medaglia non arriva nella team sprint, oro Norvegia a Oberstdorf. Italia solo 5^ - MauroV1968 : @CPsrl @aspide_l Io comunque parlo da teorico. Il mio sci è (o meglio era) il fondo, non l'alpino. - FondoItalia : Oberstdorf 2021 - Fondo, Pellegrino: 'È una forte delusione, credevamo tanto in questa medaglia' - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra le donne vanno in finale Slovenia, USA, Svizzera e Germania… -