Sci alpino | Mathieu Faivre guida il gigante di Bansko De Aliprandini fuori dalla Top-10

(Di domenica 28 febbraio 2021) Proprio come ieri,è al comando della prima manche deldi. Il Campione del Mondo di Cortina ha chiuso con il miglior tempo (1’11”45), facendo la differenza soprattutto nella parte centrale e poi in quella finale. Una prima prova dove i pettorali più bassi sono stati favoriti, con il tracciato che è andato a rovinarsi passaggio dopo passaggio, con i primi quattro a partire occupano le posizioniprima alla quarta. Secondo posto per lo svizzero Loic Meillard, staccato di 42 centesimivetta, mentre è terzo Alexis Pinturault, che ha accusato un ritardo di 79 centesimi dal connazionale. Quarto lo sloveno Zan Kranjec (+0.86), mentre dal quinto il distacco sale già sopra il secondo con il francese Thibaut Favrot (+1.19) e lo svizzero Marco Odermatt ...

