Sci alpino | Mathieu Faivre domina il gigante di Bansko davanti a Odermatt e Pinturault che si giocano la Coppa di specialità

(Di domenica 28 febbraio 2021) Non svegliate! Il francese prosegue nel suo magic moment e, dopo le due medaglie d’oro conquistate a Cortina, continua ad inanellare risultati su risultati anche indel Mondo. Dopo il secondo posto ottenuto neldi ieri, infatti, il nativo di Nizza ha centrato la vittoria nella seconda prova tra le porte larghe di(Bulgaria), la seconda della sua carriera. Ormai il transveleggia su livelli letteralmente celestiali e non stupisce più. Anche oggi sulla pista intitolata a Marc Girardelli, infatti, ha messo in mostra una sciata leggera, efficace, precisa, producendo una velocità impareggiabile per tutti gli altri. Il cronometro ha confermato il suo attuale stato di grazia. 1:11.45 nella prima manche, 1:13.84 nella seconda e tempo complessivo di ...

Mathieu Faivre trionfa nel secondo slalom gigante di Bansko, gara della Coppa del Mondo dimaschile 2020/2021. Il francese sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 2'25"29, precedendo lo svizzero Marco Odermatt (+0"75) e il connazionale Alexis Pinturault (+0"81). Il ...Festa francese a Bansko: Mathieu Faivre, d'oro ai Mondiali di Cortina, torna al successo anche in Coppa del Mondo (aveva vinto solo in Val d'Isere nel dicembre 2016). Nella seconda manche Faivre ha ...Il successo odierno issa Brignone nella storia dello sci alpino italiano, infatti con 16 successi raggiunge in testa alla classifica all time italiana Deborah Compagnoni. In generale ottima giornata ...Val di Fassa, 28 feb. (LaPresse) - Federica Brignone ha vinto il SuperG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Con il ...