Sci alpino, le dichiarazioni delle italiane. Bassino: “Peccato per la parte finale”, Curtoni: “Bilancio stagionale positivo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande Italia in Val di Fassa nel super-g odierno valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. Oltre allo storico sigillo di Federica Brignone, capace di raggiungere Deborah Compagnoni in testa alla classifica della sciatrici azzurre più vincenti di sempre nel circuito maggiore, va segnalata infatti un’ottima prestazione complessiva di squadra con quattro italiane nella top6. Alle spalle delle prime tre si sono inserite infatti nell’ordine Elena Curtoni (quarta a 78 centesimi dalla vetta), Francesca Marsaglia (quinta a 83) e Marta Bassino (sesta a 86). Di seguito le loro dichiarazioni rilasciate al sito federale. Elena Curtoni: “Sono decollata sul dosso, probabilmente avrei dovuto controllare di più. Lì ho perso tempo. Non ho ben capito se ho ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande Italia in Val di Fassa nel super-g odierno valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scifemminile. Oltre allo storico sigillo di Federica Brignone, capace di raggiungere Deborah Compagnoni in testa alla classifica della sciatrici azzurre più vincenti di sempre nel circuito maggiore, va segnalata infatti un’ottima prestazione complessiva di squadra con quattronella top6. Alle spalleprime tre si sono inserite infatti nell’ordine Elena(quarta a 78 centesimi dalla vetta), Francesca Marsaglia (quinta a 83) e Marta(sesta a 86). Di seguito le lororilasciate al sito federale. Elena: “Sono decollata sul dosso, probabilmente avrei dovuto controllare di più. Lì ho perso tempo. Non ho ben capito se ho ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Gazzetta_it : #sci #SuperG in Val di Fassa, urlo #Brignone: 16 trionfi, raggiunta la #Compagnoni - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - sportface2016 : #SciAlpino Federica #Brignone commenta la vittoria in Val di Fassa e il raggiungimento di Compagnoni a 16 vittori… - paoloigna1 : In una annata per lei fino ad ora deludente, ci voleva proprio... Ottima #Brignone! -