Sci alpino | Federica Brignone vince il Super-G della Val di Fassa

Nel Super-G della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo di Sci alpino torna alla vittoria Federica Brignone. L'atleta milanese scaccia via i fantasmi delle ultime gare in cui non riusciva ad ottenere risultati degni della sua bravura. Straordinario risultato di squadra per la Nazionale Italiana con 4 atlete nelle prime 6 gare. Lara Gut-Behrami consolida il primato nella classifica generale e vince la Coppa di specialità. Torna sul podio Federica Brignone e lo fa alla grande vincendo la gara di Super-G sulle nevi della Val di Fassa, gara che chiude il weekend di gare sulle Dolomiti, dopo le due Discese dei giorni scorsi.

