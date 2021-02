Sci alpino, Federica Brignone raggiunge Deborah Compagnoni! La classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Federica Brignone è entrata definitivamente nello storia dello sci alpino italiano. Dopo essere diventata la prima azzurra di tutti i tempi a conquistare la Coppa del Mondo generale, la valdostana è diventata anche la più vincente di sempre in Coppa del Mondo alle nostre latitudini. La 30enne ha eguagliato lo storico primato del monumento Deborah Compagnoni: il sigillo ottenuto oggi nel superG in Val di Fassa ha permesso alla nostra portacolori di salire sul gradino più alto del podio per la 16ma volta nel massimo circuito itinerante (7 in gigante, 5 in combinata, 4 in superG), proprio come la valtellinese riuscì a fare nel corso della sua gloriosa carriera. Ricordiamo tutti i sigilli di Federica Brignone in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)è entrata definitivamente nello storia dello sciitaliano. Dopo essere diventata la prima azzurra di tutti i tempi a conquistare ladelgenerale, la valdostana è diventata anche la più vincente di sempre indelalle nostre latitudini. La 30enne ha eguagliato lo storico primato del monumentoCompagnoni: il sigillo ottenuto oggi nel superG in Val di Fassa ha permesso alla nostra portacolori di salire sul gradino più alto del podio per la 16ma volta nel massimo circuito itinerante (7 in gigante, 5 in combinata, 4 in superG), proprio come la valtellinese riuscì a fare nel corso della sua gloriosa carriera. Ricordiamo tutti i sigilli diin ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Gazzetta_it : #sci #SuperG in Val di Fassa, urlo #Brignone: 16 trionfi, raggiunta la #Compagnoni - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: super-G Val di Fassa, Marta Bassino sesta - flamminiog : RT @Gazzetta_it: #sci #SuperG in Val di Fassa, urlo #Brignone: 16 trionfi, raggiunta la #Compagnoni -