Sci alpino, Coppa Europa 2021: Karoline Pichler sfiora il podio nel gigante di Livigno (Di domenica 28 febbraio 2021) La norvegese Marte Monsen ha vinto il secondo gigante a Livigno, valevole per la Coppa Europa 2021. La leader della classifica di specialità aveva chiuso in testa la prima manche, precedendo poi di nove centesimi la svedese Hanna Aronsson Elfman e di diciassette la polacca Magdalena Luczak. Dopo il terzo posto di ieri, Karoline Pichler non riesce a ripetersi, ma sfiora il podio. L’azzurra ha chiuso al quarto posto a venti centesimi dalla vincitrice e solo tre dal terzo posto. Quinta posizione per la norvegese Kaja Norbye, staccata di trenta centesimi dalla vetta. Una buona gara per la squadra azzurra, che vede anche il nono posto di Roberta Midali (+0.82). Undicesima Maria Luisa Matilde Bertani (+1.16), diciottesima Ilaria Ghisalberti ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) La norvegese Marte Monsen ha vinto il secondo, valevole per la. La leader della classifica di specialità aveva chiuso in testa la prima manche, precedendo poi di nove centesimi la svedese Hanna Aronsson Elfman e di diciassette la polacca Magdalena Luczak. Dopo il terzo posto di ieri,non riesce a ripetersi, mail. L’azzurra ha chiuso al quarto posto a venti centesimi dalla vincitrice e solo tre dal terzo posto. Quinta posizione per la norvegese Kaja Norbye, staccata di trenta centesimi dalla vetta. Una buona gara per la squadra azzurra, che vede anche il nono posto di Roberta Midali (+0.82). Undicesima Maria Luisa Matilde Bertani (+1.16), diciottesima Ilaria Ghisalberti ...

