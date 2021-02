Sardegna zona bianca, Solinas: “Ecco cosa riapre già da domani” (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire da domani lunedì 1 marzo, la Sardegna diventa la prima regione italiana in zona bianca. Le parole del governatore Solinas Un primo passo verso il definitivo ritorno alla normalità. Visti i numeri registrati nelle ultime settimane, a partire da domani lunedì 1 marzo la Sardegna diventa la prima regione a passare in zona L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire dalunedì 1 marzo, ladiventa la prima regione italiana in. Le parole del governatoreUn primo passo verso il definitivo ritorno alla normalità. Visti i numeri registrati nelle ultime settimane, a partire dalunedì 1 marzo ladiventa la prima regione a passare inL'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - infoitinterno : Nuovi colori per sei regioni: Sardegna in zona bianca, è la prima volta. Veneto, un'altra settimana in 'giallo' - Teresasalvati_ : RT @MarcoNoel19: Ora che la Sardegna è zona bianca, mi trasferirò lì nella mia seconda casa. Mi manca solo il biglietto aereo e la seconda… -