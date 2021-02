Sardegna zona bianca, Briatore: “Bravo Solinas, ora piano vaccini forte” (Di domenica 28 febbraio 2021) Sardegna zona bianca da lunedì 1 marzo. “In primis i miei complimenti vanno al presidente Solinas e alla sua Giunta per il lavoro straordinario. Le cose non nascono sotto le pietre, ma solo quando ci si lavora sopra. Adesso l’obiettivo dell’Italia deve essere solo uno: fare questi vaccini. I politici dovrebbero abbandonare tutto il resto. A Londra con le vaccinazioni i contagi sono crollati, lo stesso in Israele. Bisogna essere concentrati solo su questo, serve un piano vaccinazione fortissimo”. Così all’Adnkronos Flavio Briatore commenta la notizia della Sardegna da domani in zona ‘bianca’, prima regione italiana a riuscirci. “Vaccinando più persone possibili – aggiunge l’imprenditore – il Governo recupererebbe soldi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021)da lunedì 1 marzo. “In primis i miei complimenti vanno al presidentee alla sua Giunta per il lavoro straordinario. Le cose non nascono sotto le pietre, ma solo quando ci si lavora sopra. Adesso l’obiettivo dell’Italia deve essere solo uno: fare questi. I politici dovrebbero abbandonare tutto il resto. A Londra con le vaccinazioni i contagi sono crollati, lo stesso in Israele. Bisogna essere concentrati solo su questo, serve unvaccinazione fortissimo”. Così all’Adnkronos Flaviocommenta la notizia dellada domani in’, prima regione italiana a riuscirci. “Vaccinando più persone possibili – aggiunge l’imprenditore – il Governo recupererebbe soldi ...

