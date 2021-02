Sardegna, Solinas: “Se questa settimana gli indicatori saranno positivi, riapriremo palestre e piscine fino al ritorno a nuova normalità” (Di domenica 28 febbraio 2021) “In Sardegna ci sarà una riapertura graduale. Se nel corso della prima settimana di allentamento vedremo indicatori con segno positivo, procederemo con la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza, fino al ritorno alla tanto agognata nuova normalità“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, da Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, prima zona bianca d’Italia. Il politico spiega i dettagli della nuova ordinanza che andrà in vigore da domani (ristoranti aperti fino alle 23.00, bar aperti fino alle 21.00, coprifuoco fino a un’ora più tarda) e sottolinea: “I sardi, grazie al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) “Inci sarà una riapertura graduale. Se nel corso della primadi allentamento vedremocon segno positivo, procederemo con la riapertura die scuole di danza,alalla tanto agognata“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, da Christian, presidente della Regione, prima zona bianca d’Italia. Il politico spiega i dettagli dellaordinanza che andrà in vigore da domani (ristoranti apertialle 23.00, bar apertialle 21.00, coprifuocoa un’ora più tarda) e sottolinea: “I sardi, grazie al ...

MediasetTgcom24 : Solinas: Sardegna in zona bianca, da lunedì riaperture graduali #sardegna - LegaSalvini : ?? COVID. #SARDEGNA ZONA BIANCA, #ZOFFILI: “Capolavoro di Solinas e Nieddu. Grazie! Ora avanti coi vaccini.”… - MarykoMayko : RT @dottora_i: Il presidente Solinas che si fa intervistare dal suo addetto stampa. In Sardegna si vola altissimo, la Corea del Nord ci fa… - sardanews : Sardegna zona bianca, Solinas: «Spostamenti liberi, ma soste vietate nelle piazze e sui lungomare» - dottora_i : Il presidente Solinas che si fa intervistare dal suo addetto stampa. In Sardegna si vola altissimo, la Corea del N… -