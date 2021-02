Sardegna prima regione in zona bianca, Basilicata e Molise rosse. Tutti i nuovi “colori” (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Cambio di colore per le regioni a partire da domani. Con la Sardegna prima a finire in “zona bianca”, mentre Molise e Basilicata passano al rosso. Peggiorano Lombardia, Piemonte e Marche, che diventano arancioni. Migliora invece la situazione in Liguria: da domani sarà gialla. Sardegna in zona bianca La Sardegna è la prima regione d’Italia alla quale è stata accreditata la “zona bianca”. Da domani le norme di contenimento saranno minime, stante il progressivo e costante miglioramento nei dati del monitoraggio della pandemia. Pur permanendo gli obblighi del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, nell’isola potranno così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Cambio di colore per le regioni a partire da domani. Con laa finire in “”, mentrepassano al rosso. Peggiorano Lombardia, Piemonte e Marche, che diventano arancioni. Migliora invece la situazione in Liguria: da domani sarà gialla.inLaè lad’Italia alla quale è stata accreditata la “”. Da domani le norme di contenimento saranno minime, stante il progressivo e costante miglioramento nei dati del monitoraggio della pandemia. Pur permanendo gli obblighi del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, nell’isola potranno così ...

