Sardegna in zona bianca, Solinas “Non abbassare la guardia” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Faremo una apertura graduale delle attività di ristorazione, daremo la possibilità ai bar di restare aperti, apertura dei centri commerciali nei fine settimana”. Il presidente della Sardegna Christian Solinas anticipa alcuni contenuti delle anuova ordinanza. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) “Faremo una apertura graduale delle attività di ristorazione, daremo la possibilità ai bar di restare aperti, apertura dei centri commerciali nei fine settimana”. Il presidente dellaChristiananticipa alcuni contenuti delle anuova ordinanza. pc/red su Il Corriere della Città.

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Diego_Bruno80 : RT @fogna_la: #Sardegna prima regione in zona bianca. Così fa in tempo a entrare in zona rossa per l'inizio della stagione turistica. #Gove… - Marilen97832318 : RT @MichelaMeloni1: Sardegna in zona bianca con paesi in zona rossa. In realtà siamo la Pimpa. -