Sardegna in zona bianca, Solinas: "Bar sino alle 21, ristoranti e pizzerie alle 23" (Di domenica 28 febbraio 2021) Riapertura graduale per un lento ritorno alla normalità. La Sardegna è la prima zona bianca d'Italia e da lunedì 1° marzo entreranno in vigore delle misure restrittive più soft ma niente liberi tutti. Lo ha precisato il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ai microfoni di Radio24. "Da domani in Sardegna ci sarà una riapertura graduale. L'ordinanza che entrerà in vigore consentirà a tutti ristoratori di tenere aperti gli esercizi fino alle 23, i bar fino alle 21 e tarderà l'orario del coprifuoco – ha aggiunto -. Se nel corso della prima settimana di allentamento vedremo indicatori con segno positivo procederemo con la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza, fino al ...

