Sardegna in zona bianca, in arrivo l'ordinanza del governatore Solinas (Di domenica 28 febbraio 2021) Sardegna in zona bianca, in arrivo l'ordinanza. Ristoranti aperti fino alle 23 e coprifuoco ritardato alle 23.30. CAGLIARI – La Sardegna si avvia verso la zona bianca. Dopo una giornata (quella di sabato 27 febbraio) di contatti continui con il ministro Speranza, il governatore Solinas nelle prossime ore emetterà una nuova ordinanza per stabilire le nuove regole dei cittadini. Nessun liberi tutti, ma un ritorno graduale alla normalità. Aperture quindi che andranno di settimana in settimana in base ai numeri che si registreranno. La speranza è quella di poter confermare questi dati anche nelle prossime settimane per non tornare più nelle fasce con maggiori restrizioni. Le regole Le regole devono ancora ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi…