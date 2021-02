Sardegna è zona bianca, Solinas: “Bar e ristoranti aperti la sera. Su palestre e piscine decideremo tra pochi giorni” (Di domenica 28 febbraio 2021) "Da domani in Sardegna ci sarà una riapertura graduale. L'ordinanza che entrerà in vigore consentirà a tutti ristoratori di tenere aperti gli esercizi fino alle 23, i bar fino alle 21 e tarderà l'orario del coprifuoco". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) "Da domani inci sarà una riapertura graduale. L'ordinanza che entrerà in vigore consentirà a tutti ristoratori di teneregli esercizi fino alle 23, i bar fino alle 21 e tarderà l'orario del coprifuoco". L'articolo .

