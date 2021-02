Sarah Michelle Gellar, la sua foto da piccola sorprende i fan su Instagram: ecco perché (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarah Michelle Gellar ha postato una foto di una pubblicità di Burger King, che aveva realizzato negli anni '80, sorprendendo i suoi fan su Instagram. Sarah Michelle Gellar ha recentemente postato una foto di sé stessa da piccola che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan su Instagram: migliaia di followers dell'attrice erano convinti che non fosse lei quella della foto, bensì di sua figlia, Charlotte Grace Prinze. La star di Buffy l'ammazzavampiri ha pubblicato una vecchia pubblicità di Burger King che aveva realizzato negli anni '80 nella quale l'attrice, all'epoca bambina, indossa una camicetta bianca con una salopette rossa mentre tiene in mano un hamburger e una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021)ha postato unadi una pubblicità di Burger King, che aveva realizzato negli anni '80,ndo i suoi fan suha recentemente postato unadi sé stessa dache ha lasciato di stucco tutti i suoi fan su: migliaia di followers dell'attrice erano convinti che non fosse lei quella della, bensì di sua figlia, Charlotte Grace Prinze. La star di Buffy l'ammazzavampiri ha pubblicato una vecchia pubblicità di Burger King che aveva realizzato negli anni '80 nella quale l'attrice, all'epoca bambina, indossa una camicetta bianca con una salopette rossa mentre tiene in mano un hamburger e una ...

