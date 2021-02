Sanremo: Noemi, all'Ariston porto la nuova me (Di domenica 28 febbraio 2021) "Mi sento carne viva, ho voglia di evolvere e forse, dopo un periodo di buio in cui mi sembrava di non riuscire a trovare più la passione in quello che facevo - ci sto riuscendo". La nuova Noemi è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) "Mi sento carne viva, ho voglia di evolvere e forse, dopo un periodo di buio in cui mi sembrava di non riuscire a trovare più la passione in quello che facevo - ci sto riuscendo". Laè ...

ansa_liguria : Sanremo: Noemi, all'Ariston porto la nuova me - MarioAbateJunio : RT @Adnkronos: #Sanremo2021, Noemi: 'Porto sul palco la nuova me' - infoitcultura : Noemi a Sanremo 2021: «Sono cambiata e con me la mia musica. Ora vorrei un figlio e un debutto al cinema» - infoitcultura : Sanremo, Noemi: 'Porto sul palco la nuova me' - fisco24_info : Noemi, all'Ariston porto la nuova me: In gara con Glicine, uno dei brani del nuovo album Metamorfosi -