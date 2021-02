Sanremo | dai fiori di Nilla Pizzi al ‘rumore’ di Diodato | ecco tutti i vincitori del festival** 2

Leggi su ildenaro

Gli anni Ottanta esordiscono a Sanremo con il vincitore Toto Cutugno e la sua 'Solo Noi'; 1979 'Amare', Mino Vergnaghi; 1978 '…E dirsi ciao', Matia Bazar; 1977 'Bella da morire', Homo Sapiens; 1976 'Non lo faccio piu'', Peppino Di Capri; 1975 'Ragazza del sud', Gilda; 1974 'Ciao cara come stai?, Iva Zanicchi; 1973 Un grande amore e niente piu', Peppino di Capri; 1972 I giorni dell'arcobaleno, Nicola Di Bari; 1971 Il cuore e' uno zingaro, Nicola Di Bari – Nada; 1970 'Chi non lavora non fa l'amore', Adriano Celentano – Claudia Mori.