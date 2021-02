Sanremo: ballerina di Elodie positiva al Covid (Di domenica 28 febbraio 2021) Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico Radio della Rai sono risultati positivi al Covid; a rivelarlo è l’agenzia stampa Ansa che comunica le norme adottate con i due positivi. In isolamento i due positivi, fanno aumentare il numero di positivi nell’intero entourage del programma a sei contagiati. Ma nulla di irreparabile, poiché alcuni si sono già negativizzati. Il Festival di Sanremo è pronto a decollare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Unadel corpo di ballo die un tecnico Radio della Rai sono risultati positivi al; a rivelarlo è l’agenzia stampa Ansa che comunica le norme adottate con i due positivi. In isolamento i due positivi, fanno aumentare il numero di positivi nell’intero entourage del programma a sei contagiati. Ma nulla di irreparabile, poiché alcuni si sono già negativizzati. Il Festival diè pronto a decollare Articolo completo: dal blog SoloDonna

