Sanremo 2021, tutti gli ospiti del Festival (Di domenica 28 febbraio 2021) Mahmood Già detto delle presenze fisse – Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic – e delle donne che affiancheranno Amadeus, molti ospiti musicali e non sono attesi nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2021. Sarà, per ovvie ragioni, un'edizione "made in Italy", annuncia il conduttore e direttore artistico. Ecco chi ci sarà. La musica è il settore principale dove Amadeus ha pescato per "animare" il Festival, a cominciare dal vincitore in carica Diodato, atteso per la serata d'esordio, che vedrà anche il ritorno di Loredana Bertè a "risuonare" i suoi successi e presentare Figlia di…, il nuovo singolo. Mercoledì sarà la volta dei ragazzi de Il Volo, che omaggeranno Ennio Morricone, preludio dell'evento del 5 giugno su Rai 1 Il Volo tribute to Ennio Morricone. La performance all'Ariston ...

