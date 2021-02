Sanremo 2021, Elodie ‘traballa’: presenza a rischio per la cantante? (Di domenica 28 febbraio 2021) La sua presenza è stata annunciata per prima e con grande orgoglio eppure nelle ultime ore la partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2021 potrebbe traballare. Le informazioni provenienti dalla riviera non portano buone notizie. I controlli cui tutto l’entourage della kermesse è costantemente sottoposto hanno rivelato delle positività da coronavirus. Tra queste, qualcuna riguarderebbe da vicino proprio la trentenne romana. Leggi anche >> Sanremo 2021: tutte le co-conduttrici e le ospiti del “festival delle donne”, sera per sera Voluta da Amadeus in veste di co-conduttrice, Elodie – che con la sua presenza al festival ha portato sempre una nota di classe e sensualità – dovrebbe scendere le scale dell’Ariston al fianco del direttore ... Leggi su urbanpost (Di domenica 28 febbraio 2021) La suaè stata annunciata per prima e con grande orgoglio eppure nelle ultime ore la partecipazione dial Festival dipotrebbe traballare. Le informazioni provenienti dalla riviera non portano buone notizie. I controlli cui tutto l’entourage della kermesse è costantemente sottoposto hanno rivelato delle positività da coronavirus. Tra queste, qualcuna riguarderebbe da vicino proprio la trentenne romana. Leggi anche >>: tutte le co-conduttrici e le ospiti del “festival delle donne”, sera per sera Voluta da Amadeus in veste di co-conduttrice,– che con la suaal festival ha portato sempre una nota di classe e sensualità – dovrebbe scendere le scale dell’Ariston al fianco del direttore ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - LoredanaBerte : Grazie a @MoninaMichele per l' articolo 'spregiudicato'...una ?? !!!!?? - ubidefeo : RT @zeppelinmaker: Giovedì sera, ore 21:00 - 1° appuntamento Microcon del 2021 con Ubi De Feo (vorrete mica guardare Sanremo???) https://t.… - zazoomblog : “Si mette male ancora di più”. Sanremo 2021 brutte notizie per Amadeus: “Nuovi positivi al Covid” - #mette #ancora… -