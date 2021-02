Sancho lo 'sforna assist' ha tolto il record a Ribery. E quanto piace alle big...

(Di domenica 28 febbraio 2021) Imbronciato, eppure fa sorridere gli altri. Intesi come compagni e tifosi. Con l'servito ieri a Mahmoud Dahoud per il gol dell'1 - 0 contro il Bielefeld (gara che il Dortmund ha poi vinto 3 - 0)...

ETGazzetta : #Bundesliga #Sancho, lo sforna assist che ha tolto il record a #Ribery -

Ultime Notizie dalla rete : Sancho sforna

La Gazzetta dello Sport

le ha davvero tutte per diventare un fenomeno di livello mondiale. Due stagioni fa, a soli 18 anni, ha chiuso il campionato con 18 assist, risultando il 18enne più incisivo di sempre: stracciò ...Ma non questa Lazio : che nella ripresauna prestazione da grande squadra. E con grande ... 31'st Doppio cambio per il Borussia: Brandt eprendono il posto di Hazard e Reus. 30'st Pereira ...