Samuel Peron dedica d’amore alla sua bella | “Per sempre…” | Lo scatto romantico

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 28 febbraio 2021)– Solonotizie24sta vivendo un momento molto importante della sua vita al fianco della fidanzata Tania Bambaci. Un messaggio che ha lasciato senza parole il popolo del web, che parla di amore e ‘per sempre’. In questi mesi l’attenzione mediatica si è concentrata diverse volte su, soprattutto per via del contagio da Coronavirus che gli ha reso impossibile anche tornare nel programma di Bndo con le Stelle. Adesso, il ballerino è potuto tornaresua normale attività lavorativa, impegnato tra social e danza e non solo… A tenere banco nel mondo nel mondo dei social oggi, troviamo la pubblicazione di un post nel profilo Instagram molto bello, quantoma che concentra ...